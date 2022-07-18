Боррель заявил, что ЕС попытается решить зерновой вопрос на этой неделе

Зерна, вывозимого из Болгарии и Румынии, недостаточно. Евросоюз планирует решить проблему на этой неделе в Стамбуле. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

«Мы делаем что можем для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит пути решения зернового вопроса с правительством. Россия внесла свои предложения по поставкам украинского зерна за рубеж на четырехсторонних переговорах в Стамбуле 13 июля. Участники встречи поддержали их.