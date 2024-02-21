Общество 21 февраля 2024, 13:26 Боррель объяснил, кого коснется 13-й пакет антироссийских санкций Глава евродипломатии Боррель: 13-й пакет санкций против России затронет ОПК Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, какие компании затронет 13-й пакет антироссийских санкций. Политик опубликовал пост в своем аккаунте в социальной сети Х.

Под ограничения попадут предприятия оборонного-промышленного комплекса, а также компании, которые обходят уже введенные против России санкции. В перечень внесут почти 200 физических и юридических лиц, в результате чего их количество в списке ЕС превысит две тысячи.

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«С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (антироссийских санкций — прим. ред.), оборонный и военный секторы», — отметил Боррель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который планировали приурочить к годовщине начала специальной операции. Такая же информация появилась на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в соцсети X. Новые ограничения также анонсировали в США.