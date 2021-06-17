Центробанк начал бороться с псевдолизинговыми компаниями

В регионах России выросло количество недобросовестных кредиторов, которые представляются лизинговыми компаниями, и нелегальных ломбардов, замаскированных под комиссионные магазины. Для борьбы с ними Центробанк разработал новую модель.

«Всего с 2019 года Банк России выявил около 130 псевдолизинговых компаний. Правоохранительными органами было инициировано более 90 дел в рамках КоАП РФ, а также приняты иные меры реагирования», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Псевдолизинговые компании чаще открываются в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове и в республиках Северного Кавказа. Организации работают по схеме, когда потребитель берет в лизинг, например, автомобиль, но сильно переплачивает процентами по займам. Аналогичный принцип у псевдоломбардов, они дают рискованные кредиты под залог движимого имущества. При этом на рынке выступают как комиссионные магазины.

В ЦБ отметили, что за просроченные платежи у человека могут без предупреждения забрать имущество.

«Для подобных нелегальных кредиторов изымать автомобиль или квартиру даже выгоднее, чем получать проценты за пользование займом, ведь объект залога почти всегда оценивается значительно ниже его рыночной стоимости, — пояснили в ведомстве.

Псевдолизинговые компании стали появляться на рынке с 2017 года. Эксперты считают, что бороться с ними нужно с помощью законодательства. Следует принять поправки в закон «О лизинге», а также повысить финансовую и юридическую грамотность населения.