Бороться с пьяными водителями в России будут с помощью алкозамков

Федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ» разработало ГОСТ для алкозамков, которые не позволят пьяным водителям управлять машиной. Об этом написал «Коммерсант».

Алкозамки будут устанавливаться на автомобили водителей, которые были ранее осуждены за пьяную езду. Устройство проверяет наличие алкоголя при вдохе водителя и не позволяет ему вести машину, если человек пьян.

Быший депутат Госдумы и лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» Александр Васильев рассказал ИА Natiоn News, что замки в первую очередь нужно ставить на общественный транспорт и автобусы, которые перевозят детей.

«Можно разработать алгоритмы и прописать в ГОСТе, в какой момент эти „алкозамки“ должны срабатывать, как часто нужно выдыхать, чтобы проверить состояние водителя. Система контроля состояния водителя очень важна. Если это появится на общественном транспорте, то это большой плюс. Такие технологии можно внедрять с завода», — пояснил он.