Бороться с недобросовестными управляющими компаниями станет проще

Суды получат больше оснований для оперативного рассмотрения жалоб собственников жилья на недобросовестные управляющие компании. Законопроект, позволяющий лишать УК лицензий, даже если в региональном реестре остаются записи о домах, находящихся в их управлении, одобрило российское правительство. Об этом «Парламентской газете» рассказала один из авторов документа, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туротрасли Наталья Костенко.

В настоящее время УК может лишиться лицензии только в случае подачи соответствующих документов в лицензионную комиссию. После этого комиссия может обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Сейчас для этого есть две причины: если компания неоднократно грубо нарушала правила, а также если сведения о домах, которыми она управляла, в течение полугода отсутствуют в реестре лицензий региона.

На практике добиться решения о лишении лицензии было сложно, так как УК успевали оперативно ликвидировать второй фактор. В результате возникла идея внести в Жилищный кодекс поправку, исключающую отсутствие сведений об управляемых домах в региональном реестре из списка оснований, при которых лицензионная комиссия рассматривает вопрос об обращении в суд.

В российском правительстве поправку поддержали. Там отметили, что необходимо предусмотреть переходный период и не допустить правового пробела, позволяющего компаниям без последствий нарушать установленные правила.

Ранее сообщалось, что подмосковная Госжилинспекция начала проводить ежедневные проверки очистки кровель от снега и наледи из-за обильных осадков. В течение недели планируется полностью очистить дома от ранее выпавших осадков и быть готовым к новым снегопадам