Бороду и усы назвали защитой от коронавируса. Но за ними нужно ухаживать

Вместе с распространением коронавируса появляется и куча домыслов. Например, некоторые стали утверждать, что усы и бороду необходимо сбривать. Растительность на лице якобы мешает прилеганию медицинской маски. Оказывается, волосы наоборот выполняют защитную функцию.

«Коронавирус настолько мелкий, что он проникает через кожу. Больше вероятность заболеть, если человек будет ходить без одежды. Борода и усы — это длинные волосы, а у волос есть защитная функция. Я бы утверждала, что борода и усы — это защита», — приводит РИА «Новости» слова врача-трихолога Ольги Кохас.

При этом она добавила, что борода и длинные волосы могут защитить человека только, если он ухаживает за ними. На фоне распространения эпидемии, правил гигиены стоит придерживаться особенно. Если говорить о бороде, то ее нужно мыть шампунями, а не просто споласкивать водой.

«Если под волосами на лице есть высыпания, то надо использовать специальные средства с антисептиком, которые очищают кожу под бородой. Важно ухаживать за бородой в любых обстоятельствах, в любом сезоне, а не сбривать ее из-за вирусов», — отметила медик.

По словам Кохас, наличие бороды не способствует развитию коронавируса или любых других инфекций. Но нужно понимать, что ни медицинская маска, ни отсутствие растительности на лице, не защитит от заболеваний на 100%.

Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас число заразившихся превышает 88 тысяч человек. Жертвами инфекции стал 3041 пациент. Российские ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА приступили к созданию вакцины от COVID-2019.