Борис Смолкин впервые высказался о заболевании Заворотнюк

«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего», — поделился Смолкин с журналистами.

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Актер признался, что он узнал о тяжелом состоянии Заворотнюк только из сообщений СМИ. Смолкин рассказал, что его и Заворотнюк связывали приятельские отношения, но артистка никогда не обсуждала с ним состояние своего здоровья.

Съемки в сериале «Моя прекрасная няня» давались актрисе нелегко, пояснил Смолкин. Анастасия Заворотнюк сильно уставала, уделяла внимание семье и воспитанию детей, но все же справлялась с нагрузками.

В августе стало известно, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. СМИ писали, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.