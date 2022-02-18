Народный артист РФ Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса, сообщил Малый театр.

В 1975–1982 годы он служил в Московском Новом Драматическом театре, затем присоединился к труппе Театра имени Моссовета (1984–1986 годы), но затем снова вернулся в Московский Новый Драматический театр.

С 1993-го по 2005 год служил в Московском драматическом театре имени Станиславского.

Актер известен по фильмам «Россия молодая», «Без особого риска», сериалам «Каменская» и «Дальнобойщики» и многим другим работам. В 1997 году получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации, в 2011 году — Народного артиста.

В 2019 году Борис Невзоров снова стал папой. Возлюбленная звезды 45-летняя Елена Хрипунова родила артисту дочь. Для 70-летнего актера она стала третьим ребенком. Малютку назвали в честь убитой жены Невзорова.