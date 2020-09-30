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    30 сентября 2020, 10:28

    Борис Грачевский оценил идею запрета рекламы безалкогольного пива

    Полина Петрова

    Режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский оценил идею запрета рекламы безалкогольного пива.
    Борис Грачевский оценил идею запрета рекламы безалкогольного пива

    Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Грачевский согласился, что нужно прекратить показывать рекламу с безалкогольными напитками, пишет ИА НСН.

    «Когда закрыли один из мощнейших путей рекламы, а значит и возможность зарабатывать разным компаниям, в том числе телеканалам и радиостанциям, они мгновенно стали рекламировать безалкогольное пиво. Кого мы хотим обмануть?», — поделился мнением сценарист.

    Помимо прочего, он одобрил решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить школьникам каникулы по причине роста числа зараженных коронавирусом.

    Новости SMI.FM