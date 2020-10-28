Борис Долгов: главную роль в возможном освобождении Шугалея и Суэйфана сыграли россияне

Востоковед Борис Долгов прокомментировал сообщение о возможном скором возвращении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана домой. Он уверен — решающую роль в этом сыграли россияне, выступившие за освобождение сограждан из плена боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Если их действительно освободят и отправят домой, то, безусловно, на это повлияли пикеты и поддержка со стороны российской общественности», — считает эксперт.

Напомним, россиян незаконно задержали в Триполи в мае 2019 года, во время их командировки в Ливию, куда они приехали для проведения социологического исследования. Ученые имели при себе все необходимые документы и письменное разрешение от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Тем не менее на группу было совершено нападение, после чего люди оказались в руках боевиков RADA. Данное бандформирование интегрировано в силовой блок «МВД» ПНС. Социологов без объяснения причин заточили в частной тюрьме «Митига», где незаконно удерживали практически полтора года. За это время местные «власти» так и не предъявили Шугалею и Суэйфану официальных обвинений.

Инцидент с захватом ученых в Ливии возмутил российскую общественность. Представители разных профессий — социологи, юристы, политики, актеры, музыканты и общественники — регулярно привлекали внимание международного сообщества к проблеме. Активисты делали все, чтобы повлиять на ситуацию и добиться освобождения сограждан.

«Само задержание социологов — это неправомерный акт. Но Россия, граждане и государственные органы встали на защиту своих соотечественников, что сыграло главную роль в освобождении ученых», — подытожил Долгов.

Долгое время у ливийского посольства в Москве проходили бессрочные одиночные пикеты. Участники мероприятий требовали возвращения Максима Шугалея и Самера Суэйфана на родину.

О том, как россиян захватили в плен, даже сняли несколько фильмов: «Шугалей» и «Шугалей 2». Вторая кинокартина вышла в сентябре. Целью режиссеров и съемочной команды было максимальное привлечение внимания общественности к проблеме.

Многие знаменитости выступили в поддержку социологов. Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Анна Семенович и многие другие выложили посты в соцсетях с призывом посмотреть фильмы о Максиме Шугалее и поддержать сограждан, которых незаконно удерживают в Триполи.

Российские дипломаты также прилагали все усилия для того, чтобы освободить россиян из ливийского плена.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич, сотрудником которого является Максим Шугалей, прокомментировал статью Bloomberg о скором освобождении россиян. По словам общественника, у издания могут быть основания для такого утверждения, ведь данные СМИ «контактируют с иностранными разведками».