Психолог Колосова назвала эффективные способы борьбы со стрессом

Бороться со стрессом каждому человеку помогают разные вещи, однако универсальные способы — здоровый образ жизни, движение и хобби. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Светлана Колосова.

«Не надо позволять телевизору или новостям превалировать в жизни. Следующий шаг — физическая нагрузка на воздухе. Максимально выезжайте, двигайтесь, потому что гормоны кортизола должны быть переработаны, организм должен быть в движении. Спорт, воздух, активный образ жизни — как нельзя лучше для человека, который в стрессе», — сказала она.

Хорошо работает творчество, рукоделие. Можно записаться в кружок по своим интересам или выбрать себе хобби, которому можно уделять время дома.