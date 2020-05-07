Борьбу за Ленинград показали в проекте «В шаге от войны»

Немцы обстреливали осажденный город каждый день. По их плану все жители Ленинграда должны были умереть от голода в первый год блокады. Однако город не сдавался 872 дня, или два года и пять месяцев.

В то время в городе жили почти 400 тысяч несовершеннолетних. Для них продолжали работу школы и детские сады. Горожане строили баррикады. Медного всадника они полностью закрыли мешками с землей, а фигуры коней на Аничковом мосту закопали в саду одноименного дворца. И все это происходило во время сильного голода, от которого люди замертво падали на землю прямо на улицах. За январь и февраль 1942 года от истощения скончались около 200 тысяч жителей Ленинграда.

Советские солдаты освободили город 27 января 1944 года.