Общество 12 февраля 2024, 18:56 Борьбу с зарубежными организациями с госучастием усилят в России Проект о нежелательных иностранных организациях внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Законопроект о признании организаций с участием иностранных государственных органов нежелательными в России внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комиссии по противодействию иностранному вмешательству, депутат Василий Пискарев.

«Внесли с коллегами сегодня важную инициативу — признать организации нежелательными в России, где участниками или учредителями выступают зарубежные государственные органы», — написал он.

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Депутат уточнил, что если зарубежный учредитель работает на разрушение России с помощью организаций, то представляет собой угрозу обороноспособности и безопасности страны.

«Подготовили поправки в четыре федеральных закона, а также в Уголовный кодекс и КоАП. Ждем отзывы Верховного суда и правительства. Уверен, их внесут и поддержат», — добавил парламентарий.

В декабре в перечень нежелательных в России организаций внесли польскую компанию Civil Council («Гражданский совет»).