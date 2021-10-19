Борьбу с телефонными и интернет-мошенниками решили автоматизировать

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций намерено автоматизировать сбор, анализ и передачу данных о киберпреступниках в уполномоченные органы. Ведомство надеется, что за счет этого количество мошеннических звонков сократится в два раза, а период блокировки фейковых сайтов не будет превышать 24 часа.

Об этом написала газета «Коммерсант», которая ознакомилась с презентацией Минцифры по этой теме. В документе говорится, что министерство надеется сократить число мошеннических звонков на 50% до конца следующего года и блокировать до 80% мошеннических ресурсов в течение суток.

«В этом году основной упор был сделан на борьбу с фейками. В 2022 году мы должны научиться очень быстро блокировать фишинговые сайты: сутки — это максимальный срок, в идеале работа должна занимать шесть-восемь часов», — сказал глава ведомства Максим Шадаев.

Помогать Минцифры автоматизировать сбор, анализ и передачу информации будут российские компании, специализирующиеся на кибербезопасности.

Рабочая группа министерства вместе с операторами связи также обсудили меры по борьбе со звонками мошенников. Как рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в ближайшее время антиспам-системы операторов будут обмениваться информацией о номерах, используемых мошенниками.