Борьбу с абортами предложили признать социально значимой деятельностью

Работу российских некоммерческих организаций по профилактике абортов предложили признать социально значимой деятельностью. Это позволит им получать государственную помощь. С инициативой выступило общественное движение «За жизнь!».

Общественники предложили внести изменения в статью о некоммерческих организациях. Обращение они направили сенаторам, депутатам ГД и главам регионов, сообщило News.ru. Координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков отметил, что государство до сих пор не признало социально важной борьбу с абортами. При этом страна каждый год теряет около 500 тысяч потенциальных жителей из-за прерывания беременности.

«Профилактика абортов не менее, а на наш взгляд, даже более значима, чем многие виды деятельности, перечисленные поименно в федеральном законе <…>, такие как „социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов“, „формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению“», — пояснил Чесноков.

Он напомнил, что профилактику абортов внесли в список общественно полезных услуг. При этом конкретных критериев никто не обозначил. Общественники предлагают закрепить определение понятия профилактики прерывания беременности.