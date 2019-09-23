Борьбу Минфина за сокращение чиновников назвали выгодной и привычной

«Министерство финансов периодически в целях экономии бюджета объявляет о необходимости сокращения госслужащих. Это та история, которая повторяется с определенной периодичностью. Это было и в 1990-х годах, и в начале 2000-х годов. И в современный период времени объявляли о сокращении штатов на 10%. Всегда это делалось с целью бюджетной экономии», — объяснил «360» Сафонов.

Он напомнил: Минфин объявил, что собирается деньги направить на повышение заработной платы. Остается непонятным, к кому эта 10% индексация будет относиться.

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«Работники региональных организаций, служб и агентств получают где-то в районе 18-20 тысяч рублей в месяц. Повышение зарплаты на две-три тысячи рублей не назвать кардинальным приближением к рынку труда. Но еще раз подчеркну, что это элемент экономии бюджета и попытка повысить зарплаты за счет этой экономии», — добавил эксперт.

По его словам, за сокращениями всегда следует период увеличения численности чиновников. Это бесконечный процесс.

«Логика здесь понятна. Минфин борется за экономию. Другие ведомства за эту экономию не борются. Их задача заключается в том, чтобы пролоббировать через эти решения правительства увеличение численности. Поэтому это постоянная такая борьба между Минфином и другими ведомствами. На каких-то этапах побеждает Минфин, на каких-то — другие ведомства. А для бюджета любая экономия выгодна», — заключил Сафонов.