Общество 17 января 2024, 21:39 Борьбе с дезинформацией в интернете посвятили мероприятие «День без фейков» на выставке «Россия» Мероприятие «День без фейков» провела АНО «Диалог Регионы» на выставке «Россия» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Средняя продолжительность актуальности фейка в интернете составляет четыре дня. Об этом в ходе мероприятия «День без фейков» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ рассказали приглашенные эксперты. Организаторами встречи стали российское общество «Знание» и АНО «Диалог регионы», которая представила аналитическое исследование о дезинформации в интернете по итогам работы 2023 года.

Советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров заявил, что главная задача — сформировать у россиян навыки фактчекинга при изучение новой информации.

Реклама

«Социология показывает, что большинство опрошенных считают, что умеют отличать недостоверную информацию от правды. При этом, когда мы дополнительно провели тестирование базовых компетенций по верификации фейков среди профильной аудитории, аналитиков, работающих с новостями на постоянной основе, только 52% экспертов справились с заданием», — заявил он.

Макаров добавил, что это стало еще одним доказательством того, что важно проводить такую работу, как с профессионалами, так и обычными пользователями интернет-ресурсов.

Способы развития критического мышления эксперты обсудили в ходе панельной дискуссии. О важности использования эмпирического мышления и дополнительных вопросов заявил генеральный директор АО «Медиа Пресс», амбассадор проекта «Лапша Медиа», игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

Редактор-аналитик сайта газеты «Комсомольская правда» Евгений Несын, поделился опытом работы своего издания по проверке информации.

Свой вклад в борьбу с недостоверной информацией путем подготовки квалифицированных кадров и обучением специалистов проводят российские вузы. Об этом рассказал заместитель директора по маркетинговым коммуникациям, начальник Управления корпоративных медиа, НИУ Высшая школа экономики Петр Орехин.

Также в дискуссии приняли участие ведущий общественно-политического шоу «Телега Online», амбассадор проекта «Лапша Медиа», обладатель первой премии «Мастерской новых медиа» Илья Гогуа и медиапедагог, педагог предпрофессионального проекта Департамента образования и науки Москвы «Медиакласс в московской школе» Мария Баркар.

Модератором сессии выступил директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

Завершился «День без фейков» интеллектуальной игрой от Алексея Блинова, участие в которой приняли участие 10 команд. Победителем стала команда студентов Московского государственного психолого-педагогического университета

Помимо насыщенной программы, на «Дне без фейков» работала специальная интерактивная зона. На стенде Face Swap с помощью авторской технологии АНО «Диалог Регионы» каждый гость мог «примерить» на себя лицо Илона Маска и создать собственный дипфейк.

Также гостям в интерактивной форме рассказывали о возможностях фактчекингового проекта «Лапша Медиа» и как самостоятельно разоблачать фейки.