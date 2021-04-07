Роспотребнадзор пояснил, как удаленка для школьников помогла в борьбе с COVID-19

Дистанционное обучение осенью 2020 года помогло снизить уровень заболеваемости COVID-19. Однако противники удаленки для школьников не оставили попыток ограничить ее на законодательном уровне.

В столичном Роспотребнадзоре подчеркнули, что плюсы дистанта очевидны. Об этом на заседания комиссии Мосгордумы по образованию заявила начальник отдела эпидемиологического надзора московского управления ведомства Юлия Кобзева. Ее слова привела газета «Коммерсант».

«Если бы дети не уходили над дистант, а продолжали приносить инфекцию домой, то контактные взрослые заболевали бы чаще, больше и тяжелее», — сказала Кобзева со ссылкой на анализ заболеваемости, проведенный сотрудниками Роспотребнадзора.

Повысился бы не только темп роста заболеваемости осенью, но и нагрузка на систему здравоохранения. С уходом детей на каникулы он снизился с 12% до 6% — цифры довольно серьезные. При очном обучении старших школьников, подсчитали специалисты, «заболеваемость по совокупному населению была бы выше на 8–10% в целом по Москве».

Автором законопроекта о запрете на использование электронных технологий в начальных и средних классах школы выступил депутат Олег Лебедев от фракции КПРФ. В пояснительной записке к документу он отметил, что проект направлен на сохранение здоровья учащихся. Кроме того, с его помощью хотят предотвратить снижение качества образования.