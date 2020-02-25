Борьба за чистые дороги довела главу сельсовета Башкирии до матерной истерики. Но не только она

Главе сельсовета в Башкирии сделали предупреждение после того, как он обматерил жителя деревни. Глава Иглинского района, где произошла эта ситуация, объяснил, что житель сам спровоцировал чиновника, но тот все равно не должен был опускаться до нецензурных выражений.

«Как бы то ни было, я ему указал на недопустимость таких действий. Предупредил, что если такие случаи будут повторяться, мы будем принимать соответствующие меры. Он сказал, что понял и постарается больше таких случаев не допускать», — рассказал «360» глава Иглинского района Николай Самойленко.

Самойленко также объяснил, с чего начался конфликт. Дело в том, что деревня Черемисы является одной из последних в очереди на расчистку снега. И это обстоятельство не нравится молодому человеку, снявшему скандальное видео.

«Несмотря на его юный возраст, ему 22 года всего лишь, он уже имеет две судимости, живет в одном из отдаленных населенных пунктов. Неоднократно он обращался через единую диспетчерскую службу, это зарегистрировано, о том, что он требует расчистки дороги к своему дому в связи с тем, что там малолетние дети, в связи с тем, что там инвалиды. Но все эти сигналы не подтверждались. Там нет никаких малолетних детей и инвалидов, это зафиксировано», — объяснил Самойленко.

Глава района заверил, что даже в сильный снегопад дорогу в деревне расчищают в течение дня. Но Самойленко уверен, что на конфликт повлияла не только обида за деревню. Совсем недавно глава сельсовета Владимир Кожанов дал молодому человеку характеристику, где без прикрас описал его поведение. Так что житель затаил обиду.

В этот раз он пришел в обеденное время требовать чистки дороги. В этот момент в здании находилась только управделами, которая закрылась от него, чтобы заниматься документами.

Он стучал в дверь, довел до слез управделами. Когда приехал глава сельсовета, он увидел, что управделами вся в слезах, а молодой человек практически ломает дверь, он вспылил, высказал все, что думал, а тот взял и записал Николай Самойленко.

Это происшествие случилось на прошлой неделе. После неудачного похода к главе сельсовета молодой человек опубликовал видео в соцсетях. На нем можно расслышать, как Кожанов матерится, говорит, что будет расчищать дорогу к его деревне в самую последнюю очередь, да и вообще грозит автору кадров полицией. Кожанов в разговоре с «360» подтвердил, что сожалеет о словах, но сказал, что молодой человек его спровоцировал.