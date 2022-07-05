Борьба с «резиновыми» квартирами вновь началась по всей России

Генеральная прокуратура в очередной раз анонсировала борьбу с «резиновыми» квартирами по всей стране. Массовые проверки начались после махинаций с долями в жилье и социальными пособиями. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Так, только в одной из московских квартир владельцами оказались 286 человек, а члены их семей получили пособий более чем на 10 миллионов рублей. По словам представителей Генпрокуратуры, в крупных городах страны сложилась незаконная практика дробления квартир на микродоли, которые за деньги по фиктивным договорам дарения и купли-продажи передаются в собственность, в том числе мигрантам.

Такого же мнения придерживается и председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. По его информации, «резиновые» квартиры используются, в основном, мигрантами из Средней Азии — киргизами и таджиками.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс РФ, которые запрещают собственникам иметь микродоли размером менее шести квадратных метров общей площади. Как сообщил автор инициативы, депутат Павел Крашенинников, эта норма поможет положить конец практике «резиновых» квартир в стране.