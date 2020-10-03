«Борьба была неравной»: Лоза назвал причину смерти Кальянова

«Последние три года он болел и мало с кем общался — видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее…» — поделился Лоза.

Он добавил, что познакомился с Кальяновым в 1984 году, когда пришел к нему в студию записывать первую версию «Плота». Кальянов был очень талантливым звукорежиссером и свел фонограмму безукоризненно. Дальнейшее сотрудничество у коллег не состоялось — они лишь время от времени встречались на съемках или концертах.

«Артисты шли к нему на студию косяками, потому что в звуке Саша понимал, как мало кто другой», — подчеркнул Лоза.

О смерти Кальянова в пятницу, 2 октября, сообщила Алла Пугачева. Музыкант работал звукорежиссером, когда Примадонна убедила его заняться сольным творчеством. Исполнителю знаменитого хита 1980-х «Старое кафе» было 73 года.