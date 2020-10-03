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    03 октября 2020, 13:03

    «Борьба была неравной»: Лоза назвал причину смерти Кальянова

    Андрей Иванов

    Певец Александр Кальянов умер от рака. Последние три года своей жизни он практически ни с кем не общался, так как не хотел навешивать свои проблемы на других. Об этом на своей странице в Facebook написал музыкант Юрий Лоза.
    «Борьба была неравной»: Лоза назвал причину смерти Кальянова

    «Последние три года он болел и мало с кем общался — видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее…» — поделился Лоза.

    Он добавил, что познакомился с Кальяновым в 1984 году, когда пришел к нему в студию записывать первую версию «Плота». Кальянов был очень талантливым звукорежиссером и свел фонограмму безукоризненно. Дальнейшее сотрудничество у коллег не состоялось — они лишь время от времени встречались на съемках или концертах.

    «Артисты шли к нему на студию косяками, потому что в звуке Саша понимал, как мало кто другой», — подчеркнул Лоза.

    О смерти Кальянова в пятницу, 2 октября, сообщила Алла Пугачева. Музыкант работал звукорежиссером, когда Примадонна убедила его заняться сольным творчеством. Исполнителю знаменитого хита 1980-х «Старое кафе» было 73 года.

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