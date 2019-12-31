Booking.com разочаровало решение ФАС

Голландская компания Booking.com заявила, что считает нарушением требования о соблюдении паритета цен, которые выдвигает по отношению к отелям. Они также заявили, что разочарованы решением, которое приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Об этом Booking.com сообщил ТАСС.

Мы считаем, что наша модель гарантирует открытое, понятное и предсказуемое сравнение цен для потребителей и способствует постепенному развитию бизнеса для наших отелей-партнеров Booking.com.

В компании отметили, что решение о том, какие цены устанавливать, принимают сами объекты недвижимости. Booking.com лишь привлекает для них клиентов из разных стран мира.

О возбуждении дела против компании пресс-служба ФАС сообщила 30 декабря. Причиной послужило требование, которое Booking.com предъявляет отелям — речь идет об обязательном соблюдении паритета цен. В соответствии с ним цена на размещение на любом ресурсе не может быть ниже, чем на Booking.com. Антимонопольная служба считает, что это условие является нарушением, поскольку приводит к устранению конкуренции на рынке.