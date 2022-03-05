Booking перестал работать в России

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России. Теперь на голландско-американском сайте нельзя найти объекты размещения внутри страны.

«Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова», — сказано в оповещении, появляющемся при попытке выбрать отель на территории России.

Такое же сообщение появляется при попытке найти гостиницу в Белоруссии. При этом на сайте все еще доступен поиск объектов размещения во всех остальных странах.

«Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране», — процитировал РБК слова представителя сервиса.

Ранее о приостановке работы в России и Белоруссии объявил гендиректор онлайн-сервиса по поиску и аренде жилья Airbnb Брайан Чески. Прервать на время свою деятельность по рекомендации российских заведений решила и французская компания «Мишлен» (Michelin). Она составляет гид по лучшим ресторанам мира.

За последние дни несколько иностранных компаний заявили о приостановке работы на территории России. Причиной стала ситуация на Украине. В список зарубежных фирм вошли ювелирная компания Swarovski, а также магазин ИКЕА и датский производитель игрушек LEGO.