Бомбу времен ВОВ уничтожили сотрудники МЧС в Севастополе

Сотрудники МЧС России провели операцию по обезвреживанию боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Севастополе. Опасную зону, куда входили жилые и дачные дома, оцепили. Людей эвакуировали в пункт временного размещения до окончания операции.

Взрывоопасный предмет идентифицировали как немецкую авиационную бомбу SC-50, массой 50 килограммов, отметила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю. Снаряд обнаружили накануне, 15 февраля, в Балаклавском районе недалеко от улицы Лукомской. Состояние и тип взрывателя боеприпаса позволяли выполнить перевозку.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Взрывоопасный предмет погрузили на борт спецавтомобиля и доставили на специальный полигон. Операция проводилась с соблюдением всех необходимых правил безопасности.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

На полигоне авиабомбу ликвидировали путем контролируемого подрыва. Одновременно с этим снарядом сотрудники МЧС уничтожили еще четыре взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, которые ранее были найдены в разных районах города.

«Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено», — отметила пресс-служба ведомства.

В сентябре прошлого года сотрудники МЧС в Севастополе уничтожили четыре немецкие глубинные бомбы DМ-11. Вес каждой из них составлял 190 килограммов, масса взрывчатого вещества — 136 килограммов.