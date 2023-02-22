22 февраля 2023, 15:02
Бомбу времен ВОВ обнаружили в Нижнем Новгороде
В начале 80-х годов в ходе проведения строительных работ на станции метро «Заречная» в Нижнем Новгороде была обнаружена фугасная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на группу «Метро НН» во ВКонтакте.
Отмечается, что историю такой находки опубликовали в книге «Горьковский метрополитен».
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Вес боеприпаса составляет 250 килограммов, в земле она пролежала более 40 лет. Обезвредить бомбу помогли опытные саперы.
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ВОВ
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