Общество 22 февраля 2023, 15:02 Бомбу времен ВОВ обнаружили в Нижнем Новгороде

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В начале 80-х годов в ходе проведения строительных работ на станции метро «Заречная» в Нижнем Новгороде была обнаружена фугасная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на группу «Метро НН» во ВКонтакте.

Отмечается, что историю такой находки опубликовали в книге «Горьковский метрополитен».

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Вес боеприпаса составляет 250 килограммов, в земле она пролежала более 40 лет. Обезвредить бомбу помогли опытные саперы.

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