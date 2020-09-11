Бомбу времен войны нашли на стройке в Мытищах. Она оказалась «с секретом»

На месте строительства нового дома ЖК «Кит» в Мытищах нашли бомбу времен ВОВ. Боеприпас оказался «с секретом», хотя сначала немного всех перепугал. Генеральный директор ООО «СЗ Инвест-групп» Артем Еранов рассказал «360», как все произошло и могла ли бомба взорваться.

«Это произошло 24 числа (августа — прим.ред), экскаватор при разработке котлована нашел некое устройство, похожее на боеприпас», — вспоминает Еранов. Руководители сразу же позвонили в МВД и МЧС.

Стройка была сразу остановлена, вызвали все городские службы Артем Еранов.

Экстренные службы, прибывшие на место, тоже сочли предмет за снаряд: «Путем визуального осмотра диагностировали, что действительно похоже на что-то взрывоопасное».

«Приехали саперы, погрузили данный боеприпас в машину и накрыли саркофагом в целях безопасности», — рассказал собеседник.

После диагностики саперы рассказали о бомбе — выяснилось, что взорваться она не могла. Устройство оказалось пугающим только внешне. «Как нам потом сообщили, это была некая оболочка от большого взрывного устройства, но внутри уже ничего не было, ни взрывателя, ни самого взрывчатого вещества».

У нас вся Россия — зона боевых действий времен ВОВ, очень часто при разработке котлованов строители что-то находят Артем Еранов.

По мнению Еранова, в этом случае нет ничего необычного: «Самое главное, чтобы были приняты все меры предосторожности». Также он сообщил, что, вероятно, из соседней школы были эвакуированы дети.

«Никакой угрозы жизни и здоровью гражданам из соседних домов и школы не представляло», — отметил Артем Еранов.

Все службы сработали оперативно, площадку оцепили. Службы приехали в течение 5-10 минут, нужно было только дождаться саперов, которые ехали из соседнего района: «Все прошло в штатном режиме».