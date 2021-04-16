Бомбардировщик и корабль США обнаружили на дне Баренцева моря

Бомбардировщик и корабль США времен Великой Отечественной войны обнаружили на дне Баренцева моря. Об этом рассказали российские военные и ученые, которые отправились в экспедицию «Помни войну», сообщил «Пятый канал».

По словам специалистов, военный самолет потерпел крушение и упал в море. Обломки опутали водоросли, поэтому определить модель бомбардировщика удалось не сразу. В этом экспертам помогло видео, снятое дроном, который опустили под воду на 25 метров. Предположительно, это полученный СССР от американцев «Бостон», написал сайт «Утро.ру».

Корабль США, доставлявший Советсткому Союзу во время ВОВ боеприпасы, продукты и лекарства, затонул на глубине 130 метров. Он может называться «Алькао кадет».