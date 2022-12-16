Общество 16 декабря 2022, 15:15 Большую стаю бездомных собак заметили на юго-востоке Петербурга

Читать 360tv в

Бездомные собаки, собравшиеся в большую стаю, напугали жителей Санкт-Петербурга своими прогулками по Невскому району города. Об этом сообщили «Невские новости».

Видео с прогулкой в местных пабликах опубликовал мужчина. Он подумал, что по городу разгуливает стая волков. Однако подписчики разглядели на видео 12 бездомных собак.

Реклама

Отмечается, что такая проблема возникла из-за недостаточного количества государственных приютов в городе.

Реклама