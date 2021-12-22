Большую программу развития Ноябрьска подготовят к 50-летию города

Ямальское правительство подготовит большую программу развития к 50-летию Ноябрьска, которое будут отмечать в 2025 году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Эти планы были обозначены в ходе встречи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с гендиректором ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Антоном Джалябовым. Артюхов заметил, что предприятие оказывает содействие в развитии Ноябрьска и обеспечивает рабочие места для местных жителей.