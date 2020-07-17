Большую партию вакцины от гриппа доставят в каждый регион России

Все регионы России получат вакцины от гриппа. Минздрав уже планирует поставку, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, своевременная вакцинация от гриппа поможет уменьшить процент заболевших тяжелыми формами коронавируса.

«Важным является то, чтобы период подъема заболеваемости гриппом и продолжение циркуляции COVID-19 не попали в синергию», — добавил Мурашко. Министра цитируют РИА «Новости».

Он также пояснил, что уже многие страны работают над тем, чтобы сезон гриппа не совпал со второй или третьей волнами коронавируса. И Россия также осознает это и принимает все возможные действия, чтобы избежать такого наложения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сравнил COVID-19 с гриппом и насморком. Он уточнил, что коронавирус тяжелее этих заболеваний, но при этом так же быстро распространяется и часто встречается. По мнению градоначальника, людям придется привыкать жить и бороться с новым вирусом постоянно. При этом Собянин уверен, что в ближайшее время нового всплеска заболевания не будет.