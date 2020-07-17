Большую партию вакцины от гриппа доставят в каждый регион России
По словам министра, своевременная вакцинация от гриппа поможет уменьшить процент заболевших тяжелыми формами коронавируса.
«Важным является то, чтобы период подъема заболеваемости гриппом и продолжение циркуляции COVID-19 не попали в синергию», — добавил Мурашко. Министра цитируют РИА «Новости».
Он также пояснил, что уже многие страны работают над тем, чтобы сезон гриппа не совпал со второй или третьей волнами коронавируса. И Россия также осознает это и принимает все возможные действия, чтобы избежать такого наложения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сравнил COVID-19 с гриппом и насморком. Он уточнил, что коронавирус тяжелее этих заболеваний, но при этом так же быстро распространяется и часто встречается. По мнению градоначальника, людям придется привыкать жить и бороться с новым вирусом постоянно. При этом Собянин уверен, что в ближайшее время нового всплеска заболевания не будет.