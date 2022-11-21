21 ноября 2022, 16:24
Большую партию непроверенных креветок выявили в Ростовской области
Управление Россельхознадзора выявило большую партию непроверенных креветок. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
По данным ведомства, компания нарушила ветеринарное законадательство, не обозначив безопасность продукта.
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«Проследить происхождение продукции и безопасность используемого сырья не удалось. Это является нарушением», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
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