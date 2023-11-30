30 ноября 2023, 15:41
Большую горку для праздничных катаний установят на Дворцовой площади в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади начали монтировать большую горку для катаний. Она будет стоять рядом с главной новогодней елкой города, написала газета «Петербургский дневник».
В прошлом году горка стояла между Певческим мостом и Дворцовой площадью, а на Конюшенной площади работал каток.
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Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, развлечение для горожан и гостей оплачивает ВТБ.
Санкт-Петербург
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