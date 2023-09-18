Общество 18 сентября 2023, 12:45 «Большую четверку» операторов обязали отменить плату за раздачу интернета ФАС обязала российских операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика piqsels

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Федеральная антимонопольная служба России обязала «большую четверку» операторов отменить плату за раздачу интернета с гаджетов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ФАС поступило большое количество жалоб от абонентов. В связи с этим ведомство установило, что операторы навязывают людям невыгодные условия договора об оказании услуг, устанавливая плату за раздачу интернет-трафика со смартфонов.

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«Ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

ФАС выдала операторам предупреждения о прекращении подобных действий. Компании должны исполнить его в течение месяца, отменив плату за раздачу интернета. В случае неисполнения предупреждений ведомство может возбудить дела о нарушении законодательства.

Клиенты крупных операторов мобильной связи обратились в ФАС в августе, когда заметили, что за работу смартфона в режиме роутера стали списывать деньги. Антимонопольная служба направила компаниям запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали.