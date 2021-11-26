Большой театр компенсировал родным погибшего во время оперы «Садко» актера Евгения Кулеша его похороны

Семья актера Большого театра Евгения Кулеша, который погиб на сцене во время оперы «Садко», получила компенсацию за его похороны. Об этом «360» заявил адвокат матери погибшего Андрей Алешкин.

«Я подтверждаю, что театр начал выплачивать положенные выплаты», — подчеркнул правозащитник.

В ходе расследования опросили ответственных режиссеров оперы. Выяснилось, что решения по постановке и технического плана они принимали коллегиально. В день гибели Кулеша у режиссера «Садко» не было достаточного обзора места трагедии.

«Для меня это дело открыло закулисье Большого театра, его атмосферу и напряжение. Это очень закрытое учреждение, которое не спешит открываться, создавая вариации, при которых артист не чувствует своей безопасности. Есть только страх за сказанное или сделанное вне воли руководства. При этом визуально создается ощущение открытости», — добавил Алешкин.

Адвокат признался, что у него нет уверенности в установлении истины по делу. Однако все касающееся максимальной компенсации для матери будет сделано.

«Моя задача — сделать, так чтобы произошло осознание случившегося и впредь такие трагедии стали бы невозможными. Надеюсь, Большой театр принесет извинения матери погибшего и до конца расследования возместит материальный вред», — заключил правозащитник.