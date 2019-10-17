Большой стальной дирижабль украсит Долгопрудный

Над Долгопрудным поднимется 11-метровый стальной дирижабль. Речь не о воздушном судне, а о новом арт-объекте. Сегодня в городском округе началась его установка.

Конструкция украсит бульвар выдающегося дирижаблестроителя Умберто Нобиле, который работал здесь с 1932 по 1936 годы. Конструкцию разрабатывали несколько месяцев — к работе привлекли инженеров, архитекторов, для максимальной точности в создании памятника участвовали даже сотрудники вертолетной промышленности.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы курс дирижабля не изменился от погоды или времени года, его выполнили из высокопрочной стали.

Источник фото: телеканал «360»

11 метров, четыре с половиной тонны. Стальной дирижабль состоит из тысячи элементов. Монтаж арт-объекта пройдет в несколько этапов.

Источник фото: телеканал «360»

Завершить установку планируют до конца текущей недели.