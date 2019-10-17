  • Большой стальной дирижабль украсит Долгопрудный

    17 октября 2019, 23:02

    Анастасия Максимовских

    Над Долгопрудным поднимется 11-метровый стальной дирижабль. Речь не о воздушном судне, а о новом арт-объекте. Сегодня в городском округе началась его установка.
    Большой стальной дирижабль украсит Долгопрудный

    Конструкция украсит бульвар выдающегося дирижаблестроителя Умберто Нобиле, который работал здесь с 1932 по 1936 годы. Конструкцию разрабатывали несколько месяцев — к работе привлекли инженеров, архитекторов, для максимальной точности в создании памятника участвовали даже сотрудники вертолетной промышленности.

    Большой стальной дирижабль украсит Долгопрудный | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Чтобы курс дирижабля не изменился от погоды или времени года, его выполнили из высокопрочной стали.

    Большой стальной дирижабль украсит Долгопрудный | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    11 метров, четыре с половиной тонны. Стальной дирижабль состоит из тысячи элементов. Монтаж арт-объекта пройдет в несколько этапов.

    Большой стальной дирижабль украсит Долгопрудный | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Завершить установку планируют до конца текущей недели.