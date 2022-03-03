Большой спрос на корм для животных зафиксировали в России

Продавцы зоотоваров заявили об ажиотажном спросе на корма для домашних любимцев. Это связано с потребительской нервозностью, сложностями с логистикой и ростом цен. Об этом написала газета «Коммерсант».

Диетические, лечебные, специализированные корма могут оказаться в дефиците уже к концу марта. Газета сообщила, что Союз предприятий зообизнеса заявил о проблемах с поставками из Европы.

«Объем товарных запасов сократился с привычных трех-четырех месяцев продаж до одного-двух. Проблемы возникают как с импортными кормами, так и с зарубежным сырьем для российских марок», — сказано в материале.

При этом сами производители кормов не говорят пока о проблемах с поставками. Представители АПХ «Мираторг», который выпускает корма для животных Winner, заявили, что существующие мощности позволяют производить необходимый ассортимент. Компания Mars, которой принадлежат бренды Whiskas, Pedigre, Royal Canin, а также Nestle (Felix. Purina) и Ассоциации производителей кормов для домашних животных не стали комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что российских кошек больше не ждут на международных выставках. Международная федерация FIFЕ запретила им участвовать в мероприятиях.