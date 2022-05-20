«Большой школьный пикник» начался в Москве

Фестиваль российского движения школьников «Большой школьный пикник» идет в Москве. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Мероприятие организовало Минпросвещения России, оно продлится два дня.

«Всегда идите вперед и воплощайте свои идеи. Ваши инициативы нам очень важны, и мы сделаем все, чтобы их реализовать и у вас появилось еще больше возможностей», — сказал участникам министр просвещения Сергей Кравцов.

На фестивале есть 30 тематических интерактивных площадок, в том числе коворкинг-зоны, киберпространство, медиастудия, школьный театр и другие.