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    20 мая 2022, 15:57

    «Большой школьный пикник» начался в Москве

    Дарья Морозова

    Фестиваль российского движения школьников «Большой школьный пикник» идет в Москве. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    Мероприятие организовало Минпросвещения России, оно продлится два дня.

    «Всегда идите вперед и воплощайте свои идеи. Ваши инициативы нам очень важны, и мы сделаем все, чтобы их реализовать и у вас появилось еще больше возможностей», — сказал участникам министр просвещения Сергей Кравцов.

    На фестивале есть 30 тематических интерактивных площадок, в том числе коворкинг-зоны, киберпространство, медиастудия, школьный театр и другие.