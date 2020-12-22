«Это, безусловно, плюс и большой шаг вперед, потому что эта проблема острая, особенно в зимний период, и уже старая», — подчеркнул специалист.

По его словам, согласно статистике, за зиму только в Московском регионе происходит несколько десятков подобных случаев. Он заметил, что возвращение вытрезвителей снизит нагрузку на медиков, которые заняты лечением других пациентов. В особенности, это актуально в эпоху коронавируса.

«Для более эффективного внедрения закона, конечно, надо было бы параллельно запустить пилотный федеральный проект в одном из регионов», — предложил Исаев.