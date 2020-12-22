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    22 декабря 2020, 18:44

    «Большой шаг вперед». Нарколог — о восстановлении системы вытрезвителей

    Артур Блянихов

    Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев обсудил с RT принятие закона о восстановлении системы вытрезвителей в России.

    «Это, безусловно, плюс и большой шаг вперед, потому что эта проблема острая, особенно в зимний период, и уже старая», — подчеркнул специалист.

    По его словам, согласно статистике, за зиму только в Московском регионе происходит несколько десятков подобных случаев. Он заметил, что возвращение вытрезвителей снизит нагрузку на медиков, которые заняты лечением других пациентов. В особенности, это актуально в эпоху коронавируса.

    «Для более эффективного внедрения закона, конечно, надо было бы параллельно запустить пилотный федеральный проект в одном из регионов», — предложил Исаев.