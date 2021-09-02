Большой семейный праздник проведут для салехардцев в выходные

В Салехарде 4 сентября состоится семейный фестиваль «Осенний пикник». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Мероприятие пройдет в районе озера Лебяжье. Его организовал культурно-досуговый центр «Наследие».

На фестивале у горожан будет возможность пройти разные мастер-классы, принять участие в квест-игре и флэшмобе, а также отведать ухи по-бардовски и исполнить песни у костра. Кроме того, салехардцы смогут посетить салон красоты на природе и выступить на спортивных семейных состязаниях.