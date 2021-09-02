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    02 сентября 2021, 13:56

    Большой семейный праздник проведут для салехардцев в выходные

    Артур Блянихов

    В Салехарде 4 сентября состоится семейный фестиваль «Осенний пикник». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Мероприятие пройдет в районе озера Лебяжье. Его организовал культурно-досуговый центр «Наследие».

    На фестивале у горожан будет возможность пройти разные мастер-классы, принять участие в квест-игре и флэшмобе, а также отведать ухи по-бардовски и исполнить песни у костра. Кроме того, салехардцы смогут посетить салон красоты на природе и выступить на спортивных семейных состязаниях.