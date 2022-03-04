«Большой патриот и душа компании». Близкие рассказали о погибшем на Украине жителе ХМАО

Военнослужащий из ХМАО Игорь Василенко погиб во время спецоперации на Украине. Его жена рассказала «360», что он был большим патриотом и всегда знал, что погибнет за свою Родину.

«Он был очень большим патриотом. Если бы таких людей, как он, было больше, которые любили и восхищались Путиным, то в нашей стране дела обстояли бы намного лучше. Которые бы также любили армию, считали это мужеством. Он с самого детства хотел быть в армии», — отметила Валерия.

По ее словам, Василенко всегда знал, что погибнет, сражаясь за свою Родину. Девушка подчеркнула, что ее мужа все любили. Молодой человек всегда всем помогал, был душой и огоньком компании. Последний раз супруги виделись всего неделю между командировками Василенко. Валерия не хотела, чтобы ее муж уезжал из дома, так как у нее было плохое предчувствие.

Друг погибшего военнослужащего Сергей Карпенко рассказал «360», что учился с ним в одной школе.

«Он всегда был отзывчивым и веселым парнем. Никогда не предавал и не лукавил. Всегда говорил, что он станет военным. Он хотел жить такой жизнью. Он пошел в армию и стал служить по контракту. У него жена и маленький ребенок», — сказал Карпенко.

О смерти 27-летнего военнослужащего стало известно 2 марта. Школа, в которой учился Василенко, опубликовала в память о нем пост в соцсети. Отряд военного 24 февраля попал под обстрел ВСУ под Харьковом. Василенко взял огонь на себя и погиб.