Большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Уточняется, что ранее грузовое самоходное судно носило название «Аякучо» (Ayacucho). Оно эксплуатировалось на территории Венесуэлы с 2013 года. 1 мая нынешнего года танкер переименовали в «Максим Горький». С начала июня судно курсирует под российским флагом, пишет сайт «Аргументы и Факты».

По информации издания, под флагом Венесуэлы собственником судна являлся один зарегистрированный владелец. В нашей стране собственником стал коммерческий владелец.