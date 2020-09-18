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    18 сентября 2020, 15:36

    Большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

    Полина Петрова

    Один из самых больших нефтяных танкеров Венесуэлы перешел под российский флаг, говорится в базе данных морских судов Equasis.
    Большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

    Уточняется, что ранее грузовое самоходное судно носило название «Аякучо» (Ayacucho). Оно эксплуатировалось на территории Венесуэлы с 2013 года. 1 мая нынешнего года танкер переименовали в «Максим Горький». С начала июня судно курсирует под российским флагом, пишет сайт «Аргументы и Факты».

    По информации издания, под флагом Венесуэлы собственником судна являлся один зарегистрированный владелец. В нашей стране собственником стал коммерческий владелец.

    Новости SMI.FM