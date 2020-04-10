Большой концерт в поддержку врачей пройдет в Москве. Артистов заранее протестировали на коронавирус

11 апреля в Большом театре пройдет концерт «Мы вместе», посвященный российским врачам, борющимся с коронавирусом. Артисты будут выступать в пустом зрительном зале. Участников проверяют на COVID-19, однако тесты сдают не все, выяснил «360».

Концерт будет транслировать телеканал «Россия 1». Певцу Олегу Газманову организаторы сообщили, что для безопасности тесты на коронавирус сделают каждому участнику.

«Мне уже сделали, приехала женщина из лаборатории, и сделали тест», — сказал он «360».

Актер Михаил Боярский, который также участвует в мероприятии, подтвердил, что и его проверили на COVID-19.

«Проверяли, да», — сообщил он телеканалу.

Певица Тамара Гвердцители рассказала, что тесты на коронавирус сдавали только те артисты, которые не соблюдали карантин после 25 марта. Сама она «две недели не выходила из дома», поэтому тесты не сдавала.

«Кто выходил, и кто по каким-то причинам был вне дома, у всех взяли тест. Выясняли, кто выходил после 25 марта», — уточнила артистка «360».

«Завтрашний концерт адресуется врачам, медсестрам, водителям, всем тем людям, которые по 12-14 часов стоят и спасают жизни людей. Поэтом он имеет особую нагрузку, и нравственную, и человеческую», — рассказала она о мероприятии.

Газманов, в свою очередь, заявил, что находится «практически все время дома», начиная с 13 марта. Он живет в коттедже у заповедника Серебряный Бор в Москве. Несмотря на то, что с начала карантина прошло уже больше 14 дней (максимальный инкубационный период вируса), артист сдал тест.

На улице он почти не появляется.

«Только с собакой гуляю и иногда во двор выхожу шашлык делать», — заявил певец.

«У меня очень много работы, я постоянно выхожу в эфир в Instagram, пытаюсь делать концерты онлайн для тех, кто любит мою музыку и знает меня», — рассказал он о своих буднях.

13 марта Газманов пришел на день рождения сестры композитора Игоря Крутого. Среди гостей были и другие известные артисты, включая Льва Лещенко и Игоря Николаева, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой. Позднее Лещенко и Николаева госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке с воспалением легких, у Лещенко подтвердили коронавирус. Сейчас оба вылечились.