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    06 апреля 2021, 11:02

    Большой Каменный мост в Москве отремонтируют раньше срока

    Полина Петрова

    Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что ремонт Большого Каменного моста завершат раньше заявленного срока, сообщило радио «Говорит Москва».

    Большой Каменный мост в Москве отремонтируют раньше срока

    Изначально окончание работ было запланировано на четвертый квартал текущего года.

    «Фактически, за год мы полностью пересоберем мост: обновляем все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, проводим масштабную реставрацию гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения», — уточнил заммэра.

    По словам Бирюкова, переправа продолжает функционировать, ни на одном этапе работ она не закрывалась полностью. Отмечается, что Большой Каменный мост не реставрировали с времен возведения в 1938 году.