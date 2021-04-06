Большой Каменный мост в Москве отремонтируют раньше срока

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что ремонт Большого Каменного моста завершат раньше заявленного срока, сообщило радио «Говорит Москва».

Изначально окончание работ было запланировано на четвертый квартал текущего года.

«Фактически, за год мы полностью пересоберем мост: обновляем все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, проводим масштабную реставрацию гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения», — уточнил заммэра.

По словам Бирюкова, переправа продолжает функционировать, ни на одном этапе работ она не закрывалась полностью. Отмечается, что Большой Каменный мост не реставрировали с времен возведения в 1938 году.