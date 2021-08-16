Большой каменный мост открыли в Москве после капитального ремонта

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о завершении капитального ремонта Большого каменного моста. По словам градоначальника, строители полностью разобрали сооружение и собрали его из новых деталей и элементов. Об этом написал ТАСС.

«Остров Балчуг ждут большие перемены. Завершаем комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера. Готовимся открыть Дом культуры ГЭС-2 в отреставрированном здании исторической электростанции. Увидеть всю эту красоту можно с Большого каменного моста. Сегодня он полностью открылся после капитального ремонта», — процитировал сайт «Мир 24» слова Собянина.

Мэр города отметил, что капитальный ремонт моста был первым с момента постройки сооружения в 1938 году. По оценке властей, масштабный ремонт ему не потребуется в ближайшие сто лет.