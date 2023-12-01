Общество 01 декабря 2023, 15:38 Большой и Мариинский театры не объединят Зампред правительства Голикова: Большой и Мариинский театры не станут объединять Semen Likhodeev/Russian Look/globallookpress

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Большой и Мариинский театры объединять не будут. Они останутся самостоятельными юридическими лицами. Об этом сообщил вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее процитировало РИА «Новости».

Она отметила, что новым генеральным директором Большого театра назначили дирижера Валерия Гергиева. Он же является художественным руководителем и директором Мариинского театра.

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«Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица», — уточнила вице-премьер.

Информация о назначении Гергиева гендиректором Большого театра появилась днем в пятницу, 1 декабря. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр утвердил Гергиева на новую должность на пять лет.

Сам худрук Мариинского театра признался, что не искал возможности работать в два раза больше. Уже бывший глава Большого театра Владимир Урин ушел с поста по собственному желанию.