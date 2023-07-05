05 июля 2023, 16:12
Большой фестиваль ретромобилей состоится на Воробьевых горах
Воробьевы горы в воскресенье, 9 июля, станут местом проведения фестиваля ретроавтомобилей. Об этом сообщили «Дни.ру».
«Ретрорейс», приуроченный ко Дню Московского транспорта, состоится в седьмой раз. Посетителей фестиваля познакомят с уникальным экспонатами. В их числе — городской, специализированный и личный транспорт 70-х и 80-х годов.
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Кроме того, в рамках мероприятия запланирован мюзикл, специальная детская программа и ралли.
Фестивали
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