Общество 05 июля 2023, 16:12 Большой фестиваль ретромобилей состоится на Воробьевых горах

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Воробьевы горы в воскресенье, 9 июля, станут местом проведения фестиваля ретроавтомобилей. Об этом сообщили «Дни.ру».

«Ретрорейс», приуроченный ко Дню Московского транспорта, состоится в седьмой раз. Посетителей фестиваля познакомят с уникальным экспонатами. В их числе — городской, специализированный и личный транспорт 70-х и 80-х годов.

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Кроме того, в рамках мероприятия запланирован мюзикл, специальная детская программа и ралли.

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