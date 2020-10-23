Большой этнографический диктант оценит грамотность жителей России и зарубежья

В этом году жители России и других стран традиционно поддержат акцию «Большой этнографический диктант». Она состоится в пятый раз и позволит оценить уровень грамотности населения.

Потребуется ответить на вопросы о народах, живущих в России. Диктант организуют онлайн с 3 по 8 ноября. Одна из его задач — привлечь внимание людей к вопросам межнационального мира и согласия.

Поддержать акцию смогут все желающие. Задания опубликуют 3 ноября в час ночи по московскому времени на сайте.

Задания диктанта

Диктант составлен в виде теста. Он состоит из общефедеральной и региональной частей. В общей сложности это 30 вопросов.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения — 45 минут.

Участники получат сертификаты в электронном виде. Также они смогут сразу узнать правильные ответы и получить исторические справки.

За все время участниками диктанта стали около 1 200 000 человек из 46 стран. Подробности о международной акции можно узнать на сайте www.miretno.ru.