Большой этнографический диктант оценит грамотность жителей России и зарубежья
Потребуется ответить на вопросы о народах, живущих в России. Диктант организуют онлайн с 3 по 8 ноября. Одна из его задач — привлечь внимание людей к вопросам межнационального мира и согласия.
Поддержать акцию смогут все желающие. Задания опубликуют 3 ноября в час ночи по московскому времени на сайте.
Задания диктанта
Диктант составлен в виде теста. Он состоит из общефедеральной и региональной частей. В общей сложности это 30 вопросов.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения — 45 минут.
Участники получат сертификаты в электронном виде. Также они смогут сразу узнать правильные ответы и получить исторические справки.
За все время участниками диктанта стали около 1 200 000 человек из 46 стран. Подробности о международной акции можно узнать на сайте www.miretno.ru.