Большой Дворцовой пруд очистят в парке «Кусково» в Москве

Замглавы столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал о начале очистных работ Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала в парке «Кусково». Об этом написало utro.ru со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Специалисты также восстановят утраченный вид Вешняковской перспективы, которая продолжала основную композиционно-планировочную ось усадьбы Шереметевых.

«В настоящий момент между Большим Дворцовым прудом и каналом обустроена грунтовая перемычка. Этот водоем был не очень запущен, и в нем достаточно убрать мусор, небольшие иловые отложения и водоросли. Также приступили к устройству зон биоплато — это природный фильтр, в который высаживаются водные растения», — добавил Мельников.

Сейчас канал полностью осушен и очищен от мусора. Рабочие формируют откосы и дноуглубление, а затем выполнят гидроизоляционные работы и укрепят берега с песком и геоматами с гравием.