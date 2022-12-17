Общество 17 декабря 2022, 23:59 «Большое видится на расстоянии». Михалков пояснил, почему не готов снимать фильм о спецоперации Режиссер Михалков заявил, что не готов снимать фильм о СВО до ее окончания Кинопоиск

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Время для съемок фильма о СВО еще не пришло, такие ленты снимают после окончания операции, а не во время. Такое заявление сделал глава Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков на творческом вечером в Твери, его слова привел ТАСС.

«Большое видится на расстоянии. Я просто думаю, что это настолько животрепещущая и кровавая тема, что вот лично я бы опасался сейчас браться. Все, что ты будешь сейчас делать, это будет в большей степени, условно говоря, стенгазета», — заявил Михалков.

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Режиссер отметил, что такого рода события можно оценить только по прошествии времени, многие великие фильмы о войне были сняты после ее окончания.

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«Не потому, что не хотели снимать, а потому что сейчас все слишком горячо это, и внутренняя, так сказать, зависимость от сиюсекундной ситуации не позволит тебе быть художественно объективным или, по крайней мере, осмысливающим происходящее», — пояснил режиссер.

Михалков попал под санкции Евросоюза в девятом пакете. Режиссер заявил, что это свидетельствует, что он все делает правильно.