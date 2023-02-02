Общество 02 февраля 2023, 19:45 Большое вам спасибо и низкий поклон. Путин обратился к медикам Донбасса Путин поблагодарил за труд врачей медучреждений на освобожденных территориях РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем сотрудникам медицинских учреждений, которые трудятся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркнул, что такая работа требует невероятного напряжения.

«Хочу передать слова благодарности всем медицинским работникам Донбасса: ДНР и ЛНР, других территорий, потому что очень многие медицинские работники на этих территориях работают с полной отдачей», — подчеркнул глава государства на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

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Путин обратил внимание, что работа на этих территориях в медицинских учреждениях требует невероятного напряжения физических и моральных сил. Он отметил, что правительство по его просьбе приняло соответствующее решение, чтобы материально поддержать медработников.

«Всем вам большое спасибо и низкий поклон», — заключил президент.